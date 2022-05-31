Bakan Kurum'dan kira fiyatlarıyla ilgili açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira artışlarıyla ilgili 'TÜFE üstü kira artışı yapana kanuni yaptırım uygulayacağız' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacaklar. 81 ilde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda bu projeyi gerçekleştireceğiz. Projeyi Cumhurbaşkanımız ağustos ayında açıklayacak." ifadelerini kullandı.

KİRA FİYATLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Bakan Kurum "Vatandaşların açıklanan TÜFE'nin üstünde zam yaptığı tespitleri var. Kanun çerçevesinde gereklilikleri yapacağız." dedi.

Bakan Kurum devamında şunları söyledi:

Büyükşehirlerdeki Hazine arazilerini evi olmayanların ev sahibi olması için devreye sokacağız.

Küçük sanayi sitelerinde işyerlerini de kamu eliyle düşük bedelle yapacağız.

Kira artışlarını TÜFE'ye uygun yapmak zorundayız. Kanunen böyle olması gerekiyor.

Ama maalesef fırsatçılık yapan ve açıklanan rakamların üstünde zam yapan kişiler var.

Bu zamlar kanuna aykırıdır. Kanunen yapılacak kira sözleşmesine aykırıdır.

Böyle yapılan artışlar varsa vatandaşlar mahkemeye başvursun.

Vatandaşlar TÜFE üstü artış yapanları bize bildirsin.

TÜFE üstü kira artışı yapana kanuni mueyyideyi uygulayacağız.

4 bakanlık çalışıyoruz. Bir hafta 10 gün içinde çalışmayı meclisimize göndereceğiz.