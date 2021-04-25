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Bakan Kurum'dan iklim değişikliği açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

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25.04.2021 17:09:23
Bakan Kurum'dan iklim değişikliği açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesine ilişkin paylaşımda, dünyayı etkileyen iklim değişikliğiyle ulusal ölçekte mücadele edildiğini ve uluslararası çabaya destek verildiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın liderliğinde, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini azaltmak için aralıksız çalışıldığına dikkati çeken Kurum, 2030'a kadar sera gazı emisyonunu daha da azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

Bakan Kurum, 2012-2030 arasında 1 milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonunun engellenmesini hedeflediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Binalarda yağmur suyu toplama sistemini zorunlu hale getirdik. Enerji savurmayan güçlü yalıtımlı binalar inşa ediyoruz. Binalarda sıfır atık sistemini yaygınlaştırıyoruz. Yerel yönetimlerimizin iklim değişikliği çalışmalarına destek oluyoruz. Akıllı şehir ve sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırarak ülkemizin her yerinde enerji verimli, iklime duyarlı yeni yerleşim alanları kuruyoruz. Ulaşımda emisyon azaltacak çalışmalar yapıyoruz.

Son 2 yılda korunan alanlarımızı yüzde 9'dan yüzde 10,6'ya çıkardık. Millet bahçeleri ve ekolojik koridorlarımızla yutak alanlarımızı artırıyoruz. Ülkemiz için bölgesel doğa temelli çözümler katalogları hazırlıyoruz. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık Projesi kapsamında atıkların geri kazanım oranını, 2035'te yüzde 60'a çıkaracağız. 2050'de evsel atıkların bertarafına, düzenli depolama ile son vereceğiz."

Arıtılarak yeniden kullanılan atık su oranının, yüzde 3,2'den 2023'te yüzde 5,2'ye, 2030'da ise yüzde 15'e çıkarılacağını belirten Kurum, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim kapasitesinin de artırılacağını kaydetti.

Çevre dostu ulaşım araçlarını desteklediklerini vurgulayan Kurum, "Yerli elektrikli otomobilimizi üretiyor, elektrikli şarj istasyonlarını arttırıyoruz. Yürüyüş ve bisiklet yolları yapıyor, egzoz emisyonunu düşürüyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, 7 bölge için bölgesel iklim değişikliği eylem planları hazırladıklarını aktararak, "İklim Kanunu'muzla mücadelemizi, kuracağımız İklim Değişikliği Platformu ve İklim Değişikliği Araştırma Merkezimizle de bilimsel araştırmalarımızı hızlandıracağız. İklim değişikliğiyle mücadelede 'İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı'mızı 2030-2050 hedeflerimiz çerçevesinde güncelleyerek emanetimiz olan ve çocuklarımıza bırakacağımız dünyamız için durmadan çalışacağız." bilgisini paylaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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