Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı açıklaması

Atatürk Havalimanı alanında yapılacak millet bahçesinin hazırlıklarını inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, 'Emin olun ki hiçibir şekilde ticarete, konut yapımına, imara açmayacağız' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nda basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Sözlerine 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin yıldönümü sebebiyle Adnan Menderes'i ve dava arkadaşlarını anarak başlayan Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı'nın 15 Temmuz darbe girişimindeki yerine de değindi.

Kurum, 29 Mayıs Pazar günü İstanbul'un Fethi'nin 569'uncu yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda kutlanacağını dile getirdi.

"7'den 70'e bütün vatandaşlarımıza hizmet verecek bir alan olacak"

Atatürk Havalimanı alanında yapılacak millet bahçesinin hazırlıklarını inceleyen Bakan Kurum, projeyle ilgili şu bilgilieri verdi:

"Burada yapılması gereken herşey vatandaşımızın huzuru, rahatı, sağlığı için yapılıyor. Emin olun biz bu alanı hiçbir şekilde konuta açmıyoruz, ticarete açmıyoruz, imara açmıyoruz. Burada Atatürk Havalimanı'mız hizmet vermeye bir pistiyle devam edecek. Burada afet toplanma alanı olacak, vatandaşlarımız olası afet durumunda pandemi hastanesinden istifade edecekler. Burada bu alanda geçici barınma, iaşe ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Bu alanda huzur içerisinde onlara yardım edeceğiz, onlara destek olacağız. Diğer günlerde de bu alanımız 7'den 70'e bütün vatandaşlarımıza hizmet verecek bir alan olacak. En önemlisi de ülkemizin 2053 yılına ilişkin, iklim değişikliğine, net 0 emisyon hedeflerine ilişkin tüm dünyaya Türkiye'nin çevre ve doğa sevgisinin mesajlarını net bir şekilde veriyor olacağız."

Kaynak: TRT Haber .