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Bakan Kurum'dan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

39 Dakika Önce
2022-05-17 10:37:34
Bakan Kurum'dan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, tartışmalara da değindi.

Kurum'un açıklamaları:

Milletimizin talepleri doğrultusunda projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Onlar tehdit edip dursunlar biz projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. 1 pist acil inişler için açık kalacak. Afet zamanında hizmet verecek şekilde bir pisti bırakıyoruz. Burası 1900'lü yıllarda ilk havalimanı olarak hizmete girmiş bir alan. 1953'te de uluslararası hava trafiğine açılmış. Burada yaşanan trafik problemi, hava kirliliğinden sebep, Küçükçekmece, Bağcılar, Bakırköy bölgesinde milyonlarca vatandaşımız yaşıyorlar. Hava kirliliğinden, gürültü probleminden dolayı, sesten dolayı rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu büyük İstanbul vizyonu çerçevesinde İstanbul Havalimanımız yapıldı.

"AFET DURUMUNDA BURASI ÇOK ÖNEMLİ BİR TOPLANMA ALANI GÖREVİ GÖRECEK"

Günde 1 milyondan fazla vatandaşımızın ziyaret edeceğiz bir mekan haline gelecek. İstanbul'un cazibe merkezi diyeceğimiz, vatandaşımıza açacağımız bu alanda gençlerimiz deneyler yapacak, kıraathanede ders çalışacaklar, çok çok da önemsediğim, İstanbul bir deprem bölgesi, olası afet durumunda burası çok önemli bir toplanma alanı görevi görecek. Millete sözlerini tutmadıkları için bu projeleri anlayamazlar. Milletimizin ihtiyacı neredeyse biz orada olmaya gayret gösteriyoruz. .

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