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Bakan Kurum: Bu tarihi kararla Marmara Denizi'mizi koruma altına aldık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi ve Adalar bölgesinin 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

16 Dakika Önce
2021-11-05 16:19:15
Bakan Kurum: Bu tarihi kararla Marmara Denizi'mizi koruma altına aldık

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ sınırları içerisindeki Marmara Denizi ve Adalar bölgesinin 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildiğini hatırlattı.

Zengin bir flora ve faunaya sahip, 200 balık türüne ev sahipliği yapan, göç eden birçok balık türünün yumurtlama alanı olan Marmara Denizi ve Adalar bölgesinin Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi sayısını 19'a çıkardıklarını bildiren Kurum, şunları kaydetti:

"Bu tarihi kararla ekolojik değeri, biyolojik çeşitliliği, doğal kaynakları, kültürel ve estetik değerleri yüksek olan Marmara Denizi'mizi koruma altına almış ve deniz yaşamının devamlılığını sağlamış oluyoruz. Marmara Denizi'mizi gelecek nesillere en güzel haliyle taşımak için hazırladığımız Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı hedeflerimizden olan Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanının onayıyla denizimizde bilimsel, ekolojik temelli, doğa dostu faaliyetler yürüteceğiz. Hedefimiz, Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimi çerçevesinde sürdürülebilir, biyoçeşitlilik açısından zengin ve tertemiz bir Marmara. Yaşayan ve yaşatan bir Marmara."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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