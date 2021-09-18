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Bakan Kurum: Antalya ve Muğla'da 1100 binanın yıkımını tamamladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum 'Antalya ve Muğla'da 1100 binanın yıkım çalışmalarını tamamladık' açıklamasını yaptı.

2 Saat Önce
2021-09-18 13:43:44
Bakan Kurum: Antalya ve Muğla'da 1100 binanın yıkımını tamamladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Antalya ve Muğla'da 2 bin 516 bağımsız birimin acil ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptık."

"Antalya ve Muğla'da 1100 binanın yıkım çalışmalarını tamamladık. 1305 konut ve 600 ahır projelendirildi, 1100 konut ve 600 ahırın da ihaleleri gerçekleştirildi."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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