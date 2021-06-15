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Bakan Kurum açıkladı: Müsilajın tehlikeli atık olmadığını tespit ettik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nin 550 farklı noktasından alınan numune çalışması sonrasında müsilajın tehlikeli atık olmadığını söyledi.

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15.06.2021 18:46:25
Bakan Kurum açıkladı: Müsilajın tehlikeli atık olmadığını tespit ettik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Koordinasyon Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

7 GÜNDE 2 BİN 684 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nın detaylarını açıklayan Bakan Kurum, 7 gün boyunca yapılan çalışmalar çerçevesinde toplamda 2 bin 684 metreküp müsilajın toplandığını belirtti.

"MÜSİLAJIN TEHLİKELİ ATIK OLMADIĞINI TESPİT ETTİK"

Bakan Kurum, " Farklı noktalardan 550 numune aldık. Müsilajın tehlikeli atık olmadığını tespit ettik." dedi.

"SAHADA 1555 PERSONEL ÇALIŞMAKTA"

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ülke çapında bir seferberlik şuuru var. Yaptığımız çevrimiçi toplantılarla karşılaştırmalı analizler yapıyoruz. Bilimsel çalışmaları yakından takip ediyoruz. Sahada 1550 personel çalışmakta. 46 tekne ve karadan temizleme ekipmanlarımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz. 7 gün boyunca yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde toplamda 2 bin 684 metreküp müsilajı topladık.

"KISA VE UZUN VADELİ EYLEM PLANLARIMIZI HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Farklı noktalardan 550 numune aldık. Yaptığımız ilk çalışmalar çerçevesinde; bugün itibarıyla müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik göstermediğini tespit ettik. Kısa ve uzun vadeli eylem planlarımızı hayata geçiriyoruz.

Şunu çok rahat söyleyebilirim ki; yaptığımız bu çalışmalarla Marmara Denizi'miz bugün, dünden, bir hafta öncesinden çok daha temiz durumda. Artıma tesislerinin deşarj standartlarına kısıtlama getireceğiz. Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, tüm arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi getiriyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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