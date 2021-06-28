Bakan Koca virüsten kurtulmanın yolunu açıkladı

Sağlık Bakanı Koca 'Bütün ülke aşılanırsa, bu virüsten kurtuluruz' açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan aşı ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 1 milyonuncu doz aş 21.04'te Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Aşıyı uygulayan arkadaşımız Hemşire Esma Alay, tüm çalışma arkadaşlarımız gibi herkesi aşıya bekliyoruz diyor. “Bütün ülke aşılanırsa, bu virüsten kurtuluruz."

​Fahrettin Koca aşı ile ilgili açıklamalarına "Başkalarının yaptırdığı aşı sizin sağlığınızı korumaz. Lütfen aşınızı yaptırın" paylaşımıyla devam etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.