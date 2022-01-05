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Bakan Koca paylaştı: Vaka sayısı en çok artan il
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TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Koca paylaştı: Vaka sayısı en çok artan il

Bakan Koca paylaştı: Vaka sayısı en çok artan il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Aralık tarihleri arasında illere göre 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı. Vaka sayısı en çok artan il Kırklareli olurken, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Ordu, İstanbul, Giresun illeri Kırklareli'ni takip etti.

2 Saat Önce
2022-01-05 13:27:52
Bakan Koca paylaştı: Vaka sayısı en çok artan il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen COVID-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, vaka sayısı en yüksek olan iller Kırklareli'nde 468,85, Çanakkale'de 462,01, Eskişehir'de 427,42, Tekirdağ'da 333, Edirne'de 329,11 oldu.

Büyükşehirlerde ise vaka sayıları, İstanbul'da 303, Ankara'da 129,82, İzmir'de ise 68,54 olarak gerçekleşti.

Bu sayılar bir önceki hafta (11-17 Aralık'ta) İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97 olarak kayda geçmişti.

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Varyanta bağlı vaka artışları dikkat çekiyor

Sağlık Bakanı Koca, Omicron varyantının, İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden olduğunu söyledi.

Koca, "Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır." dedi.

Vaka sayısı 55 bine yaklaştı

Sağlık Bakanlığının dün paylaştığı günlük koronavirüs vaka tablosuna göre, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 561 oldu.

Türkiye'de 3 Ocak'ta 44 bin 869 yeni vaka tespit edilmişti. Bugün ise vakalarda 10 bine yakın bir artış gerçekleşti.

Türkiye'de vaka sayıları en son 22 Nisan 2021'de 50 bini geçmişti.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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