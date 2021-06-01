Bakan Koca, normalleşme için hangi ayı işaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 salgınına karşı aşılama ile birlikte normal hayata dönüş için tarih vererek eylül ayı sonunu işaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 salgınına karşı aşılama ile birlikte normal hayata dönüş için tarih vererek eylül ayı sonunu işaret etti.

Tüm eğitim sistemi de dahil olmak üzere normal hayata dönülmesinin hedeflendiğini belirten Koca şunları söyledi:

"Maskelerin tamamen çıkarılması için toplumsal bağışıklığın sağlanması önemli. O nedenle aşılamanın yaygın yapılması çok önemli. Bunu haziran ve temmuzda yoğun şekilde sürdürmek istiyoruz. 120 milyon BioNTech var, artı Sputnik, Sinovac var. Toplumun en az yüzde 60'ı aşılandığında toplumsal bağışıklığın oluştuğunu biliyoruz. Bunun da haziran ve temmuzda sağlanabileceğini ümit ediyorum. Olması için yoğun bir gayret içindeyiz. Dolayısıyla erken dönemde rahatlayabiliriz."

BioNTech kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in aşı kampanyasına katılmak üzere haziran ayında Türkiye'ye gelebileceğini belirten Koca, 12 milyon için ihracat izni aldığını ifade ederek Şahin'in kendisine 'Gelecek hafta sonuna kadar bu 12 milyon dozu peyder pey gönderiyoruz' dediğini belirtti. Koca "Bu haftadan itibaren gelecek haftaya kadar 12 milyon doz gelecek. Haziranda da 30 milyon dozu tamamlayacağız" diye konuştu.

"Almanya'da Fransa'da bu kadar alternatif yok"

Haziranda 30 milyon doz aşının gelmesi halinde haziran sonuna kadar 20 yaşa kadar aşılmanın gerçekleşebileceğini söyleyen Bakan Koca, aşı olma oranın ise giderek yükseldiğini belirtti. Dünyadan farklı olarak 2-3 aşı arasında tercih hakkı verilerek, konforlu aşılama süreci yaşanacağını kaydeden Koca, "Almanya ve Fransa'da 2-3 aşıyı tercih etme şansı yok" dedi.

Maskeler zorunluluğu Eylül'de bitebilir

"Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra aşı olanların maske takma zorunluğu olmayabilir; fakat erken dönemde biz halen bütün aşıların bulaşıcılığı önlediğinden emin değiliz. BioNTech aşısı için yüzde 90'ın üzerinde önlediğini Uğur hoca söylemişti; ama diğer aşılarla ilgili emin değiliz." diyen Koca, eylül ayından itibaren maskelerin de çıkarılabileceğini kaydetti ve ekledi:

"Birçok kimse yine maske takmak isteyecek. Özellikle birçok enfeksiyondan koruduğunu biliyoruz; ama bu tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak. Şimdi de 2 metre mesafeyi koruyabiliyorsanız sahilde takmanız gerekmez. Ama evdesiniz, 2 metreyi koruyamıyorsunuz o zaman takmanız gerekecek" dedi.

Yerli aşımlarımız ilerleme kaydediyor

Bakan Koca, çalışmaları süren ve Faz-1 aşamasına gelen 3, Faz-2 aşamasına gelen 1, Faz-3 aşamasına gelen 1 yerli aşı olduğunu da hatırlatarak "Faz-3 için kullanılacak doz üretimi bu aşıda tamamlandı. 'Stabilizasyon' dediğimiz 2 haftalık süresi var. Dolayısıyla stabilizasyonda bir sorun çıkmazsa 2 hafta sonra Faz-3 safhasına geçmiş olacağız. Asgari 2 yerde de üretimi erken başlatmak istiyoruz. Yani eylül ayında ilk aşımız kullanılabilir olsun istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.