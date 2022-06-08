Bakan Koca ile Ümit Özdağ Twitter üzerinden atıştı!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Reyhanlı Devlet Hastanesi’nde Türkiyeli acil doktoru olmadığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmenin ardından attığı tweet'e Bakan Koca tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında atışma yaşandı.

Ümit Özdağ, Twitter üzerinden Hatay'daki Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde Türkiyeli acil doktoru olmadığı iddiasında bulunmuştu. Attığı tweet sonrası Fahrettin Koca'nın kendisini aradığını belirten Özdağ, "Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca beni arayarak acil serviste 4 doktorun görev yaptığını, ikisinin Türk ikisinin ise Suriye kökenli olduğunu ancak Türkiye'de tıp eğitimi aldıklarını ifade etti. Kendisine ilgisi için teşekkür ederim. Bütün bakanların SS gibi küfürbaz olmadığını öğrendik" paylaşımında bulundu.

"NEZAKETSİZLİK, DÜZELTME OLARAK KABUL EDİLEMEZ!"

Bunun üzerine Bakan Koca, "Sn. Ümit Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi ile ilgili verdiğiniz yanlış bilgiyi düzeltmeniz için sizi aradım, hatanızı kendiniz düzeltin istedim. Ama düzeltme metninizde konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız. Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez!" ifadelerini kullandı.

"NEZAKET DERSİ VERMENİZ GEREKEN BEN DEĞİLİM"

Özdağ, Koca'ya cevap vererek "Verdiğiniz bilgiyi kamuoyu ile paylaştım, teşekkür ettim. SS'nin konu ile alakası yok. Benimle var. Nezaket dersi vermeniz gereken ben değilim. Ayrıca ben hata yapmadım, vatandaşın derdini naklettim. Sizin aramanız gereken Reyhanlı'da sayıları iyice azalmış Türk vatandaşları" dedi.