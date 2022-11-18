Bakan Koca 'Hepimize hayırlı olsun' diyerek müjdeyi duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni personel alımı müjdesi verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 bin 500 yeni sağlık çalışanı için başvuru kılavuzlarının İŞKUR'a gönderildiğini duyurdu.

"HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

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