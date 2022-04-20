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Bakan Koca, 'En önemli toplantılarından biri' demişti; Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 'Kurulun en önemli toplantılarından biri olacak' dediği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak.

2 Saat Önce
2022-04-20 08:17:30
Bakan Koca, 'En önemli toplantılarından biri' demişti; Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanıyor.

Toplantıda maske ile ilgili önemli kararların alınması, kapalı alanlarda maske şartının esnetilmesinin gündeme gelmesi bekleniyor. Okullardaki maske zorunluluğuna yönelik de bir karar alınması bekleniyor.

Bilim Kurulu'nda 2 Mart'ta alınan kararla, açık havada maske zorunluluğu kaldırılmıştı.

Geçen günlerde bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka ve vefat sayılarının son 1,5 yılın en düşük düzeyine gerilediğini söylemiş, "Dünya gündemini 2 yıldır esir alan Koronavirüs salgını hâlâ gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir" demişti. Koca, kişisel tedbirlerin önemine geçmişti.

Vaka sayılarının düştüğünü dile getiren Koca, şöyle devam etmişti:

"Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, koronavirüs servisleri peyderpey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'muzda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır."

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