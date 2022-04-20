Bakan Koca duyurdu: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan tarihine ertelendiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanacaktı.

Toplantıda maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyordu…

Hatta kurulun, kapalı alanlarda maske şartının esnetilmesi ve okullardaki maske zorunluluğuna yönelik bir karara varabileceği konuşuluyordu.

Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi.

Kurul toplantısının ertelendiğini duyuran Bakan Koca, “Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Mart'ta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti.” dedi.

Geçtiğimiz günlerde vaka ve vefat sayılarının son 1,5 yılın en düşük düzeyine gerilediğini açıklayan Sağlık Bakanı Koca, “Dünya gündemini 2 yıldır esir alan koronavirüs salgını hala gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir.” demişti.

Bakan Koca, şöyle devam etmişti:

“Bundan sonra kişisel korucuyu tedbirler ve aşı ile korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Daha güvendeyiz artık, aşımız ve ilacımız var.”

“EN ÖNEMLİ TOPLANTILARINDAN BİRİ…”

Vaka sayılarının düştüğünü dile getiren Koca, “Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, koronavirüs servisleri peyderpey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'muzda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.

SON KARAR 2 MART'TA ALINDI

Bilim Kurulu'nda 2 Mart'ta alınan kararla, açık havada maske zorunluluğu kaldırılmıştı.

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