DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Hac kuraları ne zaman çekilecek 2022? Hac ve umre kuraları hangi tarihte çekilecek? Hacca ve umreye ne zaman gidilecek?
Zilzal Suresinin ne anlama gelir? Zilzal Suresi nasıl okunur?
İsmail Ok hangi partiliydi? İsmail Ok hangi partiden istifa etti? İsmail OK hangi partinin milletvekiliydi? İYİ Parti mi MHP'li miydi?
Kremlin'den son dakika açıklaması: Top onlarda, yanıt bekliyoruz
Teravih namazı en az kaç rekat kılınır? 2 rekat teravih namazı kılınır mı? Teravih namazı 33 rekat mı kılınacak?
İsmail Ok kimdir? Balıkesir bağımsız milletvekili İsmail Ok hangi partiden istifa etmişti? İsmail OK AK Parti'ye mi geçti?
YPG/PKK, muhalif Kürt grup ENKS'nin ofisini ateşe verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Pençe-Kilit'' mesajı
2022 Hırka-i Şerif ziyarete açıldı mı? Bu sene Hırka-i Şerif Ramazan'da açık mı, kapalı mı?
Baba 10. bölüm full izle | Show TV Baba dizisi yeni bölüm (10.bölüm) izle | Youtube Baba son bölüm tek parça izle
'Bülent Arınç depremin kendisi, hatta yanardağ'
Ziraat Bankası'ndan ''kayyum'' iddialarına yanıt!
OFF-LINE UPS nedir?
Ukraynalı müzakereci Podolyak: Türkiye'ye minnettarız
Altın düşmeye devam eder mi? Gram altında düşüş sürer mi? Altın neden düşüyor? Nisan'da altın iner mi, çıkar mı?

İSTANBUL

19:55:00

İftar vakti

BURSA

19:54

04:40
19:54
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:38

04:26
19:38
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:21

04:10
19:21
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:04

03:52
19:04
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:51

03:50
18:51
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:55:00

İftar vakti

ANKARA

19:38

04:26
SAHUR
19:38
İFTAR

TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Koca duyurdu: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi

Bakan Koca duyurdu: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan tarihine ertelendiğini açıkladı.

2 Saat Önce
2022-04-20 11:00:49
Bakan Koca duyurdu: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanacaktı.

Toplantıda maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyordu…

Hatta kurulun, kapalı alanlarda maske şartının esnetilmesi ve okullardaki maske zorunluluğuna yönelik bir karara varabileceği konuşuluyordu.

Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi.

Kurul toplantısının ertelendiğini duyuran Bakan Koca, “Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Mart'ta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti.” dedi.

Geçtiğimiz günlerde vaka ve vefat sayılarının son 1,5 yılın en düşük düzeyine gerilediğini açıklayan Sağlık Bakanı Koca, “Dünya gündemini 2 yıldır esir alan koronavirüs salgını hala gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir.” demişti.

Bakan Koca, şöyle devam etmişti:

“Bundan sonra kişisel korucuyu tedbirler ve aşı ile korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Daha güvendeyiz artık, aşımız ve ilacımız var.”

“EN ÖNEMLİ TOPLANTILARINDAN BİRİ…”

Vaka sayılarının düştüğünü dile getiren Koca, “Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, koronavirüs servisleri peyderpey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'muzda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.

SON KARAR 2 MART'TA ALINDI

Bilim Kurulu'nda 2 Mart'ta alınan kararla, açık havada maske zorunluluğu kaldırılmıştı.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş