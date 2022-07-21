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Bakan Koca duyurdu: Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 98'e ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bolu'da içme suyundan zehirlenenlerin sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.

4 Saat Önce
2022-07-21 12:34:54
Bakan Koca duyurdu: Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 98'e ulaştı

Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı artıyor.

Zehirlenenlerin sayısının 45'i yetişkin, 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştığını duyuran Koca, 14'ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Bakan Koca, "17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı" dedi. .

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