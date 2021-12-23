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TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Koca duyurdu: Beklenen uygulama bugün başlıyor

Bakan Koca duyurdu: Beklenen uygulama bugün başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evlilik öncesinde çiftlerin SMA testi taramalarının aile hekimliklerine bugün itibarıyla uygulamaya konacağını duyurdu.

2 Saat Önce
2021-12-23 10:27:39
Bakan Koca duyurdu: Beklenen uygulama bugün başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA taramasına ilişkin bilgilendirme yaptı. Koca, aile hekimliklerinde tarama programının bugün itibarıyla uygulamaya konulduğunu söyledi.

Koca'nın açıklaması şöyle:

"SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan TARAMA PROGRAMI Aile Hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuyor. 27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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