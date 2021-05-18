Bakan Koca'dan yeni aşı müjdesi

Sağlık Bakanı Koca, 10 milyon doz Çin aşısı ile 90 milyon doz BioNTech aşısının daha geleceği müjdesini verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta 10 milyon doz Çin aşısının Türkiye'de olacağını açıkladı.

Sonbahara kadar 90 milyon doz BioNTech aşısının geleceğini de söyleyen Koca, aşı takviminin planlandığı gibi ilerlemesi durumunda Türkiye'de toplumsal bağışıklığın yaz ortasında yakalanabileceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta Çin'den 10 milyon doz aşının Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

NTV'nin haberine göre sonbahara kadar 90 milyon doz BioNTech aşısının geleceğini de söyleyen Koca, aşı takviminin planlandığı gibi ilerlemesi durumunda Türkiye'de toplumsal bağışıklığın yaz ortasında yakalanabileceğini belirtti. Bakan Koca, BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in de haziran başında aşı kampanyasına destek için Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.