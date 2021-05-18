DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Filistin’i kim sattı?
Macron Fransızların sabrını taşırdı!
77 yıl önce yaşanan trajedi: Kırım Tatarlarının sürgünü
Gazzeli Yetimler Türkiye’ye Emanet
Renkler farklı, 102 senedir spor ve gençliğin verdiği mesaj hep aynı: Başarırız çünkü #BUBİRTAKIMİŞİ!
TDP Lideri Sarıgül'den çağrı
İsrail'den gelen fidelerde virüs çıktı; üretici tedirgin
Nerede Olursanız Olun Berrak Moebel İle Daima Evde Hissedin
Bakan Koca'dan yeni aşı müjdesi
Muharrem İnce: Hepsini hizaya getireceğiz
Thodex firarisi yakalandı
Suriye açıklarındaki uluslararası sularda 1,5 ton esrar ele geçirildi
Aliyev'den kritik görüşme
ASELSAN'ın mikro insansız hava aracı 'Saka' kanatlandı
ABD yönetimi, İsrail'in saldırılarına arka çıkıyor

Bakan Koca'dan yeni aşı müjdesi

Sağlık Bakanı Koca, 10 milyon doz Çin aşısı ile 90 milyon doz BioNTech aşısının daha geleceği müjdesini verdi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
18.05.2021 12:37:22
Bakan Koca'dan yeni aşı müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta 10 milyon doz Çin aşısının Türkiye'de olacağını açıkladı.

Sonbahara kadar 90 milyon doz BioNTech aşısının geleceğini de söyleyen Koca, aşı takviminin planlandığı gibi ilerlemesi durumunda Türkiye'de toplumsal bağışıklığın yaz ortasında yakalanabileceğini belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta Çin'den 10 milyon doz aşının Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

NTV'nin haberine göre sonbahara kadar 90 milyon doz BioNTech aşısının geleceğini de söyleyen Koca, aşı takviminin planlandığı gibi ilerlemesi durumunda Türkiye'de toplumsal bağışıklığın yaz ortasında yakalanabileceğini belirtti. Bakan Koca, BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in de haziran başında aşı kampanyasına destek için Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş