Bakan Koca’dan yaralı kuşa müdahale eden 112 ekibine teşekkür

Bakan Koca, 112 ekibinin yaralı kuşa müdahalesini sosyal medyada paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te vaka dönüşünde olan 112 ekibinin önüne düşen yaralı kuşa müdahalesini sosyal medyada paylaştı.

Koca yaptığı paylaşımda “Gaziantep İl Ambulans Başhekimliğinde görevli bir ekibimiz vaka dönüşündeydi. Yolda önlerine bir kuş düştü. Dönüp aldılar, ayağı kırılmış. Yaralarına pansuman yaptılar. İstasyona getirdikleri kuş iyileşene kadar orada kalacak. Sağlık çalışanı kalbi! Sağ olun arkadaşlar” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.