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Bakan Koca'dan vaka sayıları artan 10 şehre uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkari, Nevşehir, Sinop ve Kars'taki vaka sayılarının artışına dikkat çekti.

31 Dakika Önce
2021-08-28 11:40:11
Bakan Koca'dan vaka sayıları artan 10 şehre uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14-20 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 147.73, Ankara'da 176.38, İzmir'de 46.24 oldu.

Koca, "14-20 Ağustos arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize" dedi.

VAKA SAYILARI BİR ÖNCEKİ HAFTAYA GÖRE EN ÇOK ARTAN 10 İL

Ardından bir paylaşımda daha bulunan Koca, vaka sayısında en çok artış yaşanan 10 ili paylaştı.

"Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars: 14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz" bilgisini veren Koca, "Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli" ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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