Bakan Koca'dan 'Sinovac ve Biontech' diye bağıran personel ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok' dedi.

Kütahya otobüs terminalinde bağırarak müşteri toplayan firma görevlileri gibi mobil aşı biriminde görevli sağlık personeli de standın başında "Sinovac ve Biontech" diye bağırmıştı. Bu anlar cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılınca, İl Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Kütahya'da otogarda görevli bir sağlık personelimiz mizahi bir tavırla vatandaşlarımızı aşıya davet ediyordu. Hizmetlerimiz her yerde ancak aşı ciddi bir konudur. Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok. Ancak aşıyı hepimiz ciddiye almak zorundayız."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.