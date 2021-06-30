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Bakan Koca'dan ''şehir hastaneleri satıldı'' iddiasına yanıt

Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan yapığı paylaşımda şehir hastanelerinin kamu malı olduğunu ve satılması ya da devredilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

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Google News - Timeturk
30.06.2021 00:33:11
Bakan Koca'dan ''şehir hastaneleri satıldı'' iddiasına yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan basın mensuplarına yaptığı açıklamanın videosunu paylaştı. Bakan Koca paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şehir hastanelerimiz kamunun malıdır. Satılması da devredilmesi de söz konusu değildir. İznimiz olmadan işletmeci değişikliği de mümkün değildir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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