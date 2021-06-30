Bakan Koca'dan ''şehir hastaneleri satıldı'' iddiasına yanıt
Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan yapığı paylaşımda şehir hastanelerinin kamu malı olduğunu ve satılması ya da devredilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan basın mensuplarına yaptığı açıklamanın videosunu paylaştı. Bakan Koca paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Şehir hastanelerimiz kamunun malıdır. Satılması da devredilmesi de söz konusu değildir. İznimiz olmadan işletmeci değişikliği de mümkün değildir."
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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