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TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Koca’dan okullarda PCR testi açıklaması

Bakan Koca’dan okullarda PCR testi açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda yapılacak PCR testleri öncesinde velilerin bilgilendirilip onaylarının isteneceğini duyurdu.

39 Dakika Önce
2021-09-10 21:27:37
Bakan Koca’dan okullarda PCR testi açıklaması

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, PCR testinin belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacağını belirtti.

Bakan Koca, "Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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