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TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Koca'dan ''maske'' açıklaması

Bakan Koca'dan ''maske'' açıklaması

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Bundan sonraki süreçte herhangi bir vatandaşımız üst solunum yolu enfeksiyonu hisseder durumda olursa bir başkasına bulaştırmamak için maskesini takıyor olmalı, bu bizim için bir alışkanlık olmalı' dedi.

1 Saat Önce
2022-04-27 12:32:27
Bakan Koca'dan ''maske'' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın Valiliğini ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan

Koca, şunları ifade etti:

Bilim Kurulu son toplantısını dün yaptı. Sadece ulaşım ve sağlık kuruluşlarında vaka sayısı binin altına inene kadar maske kullanımı onun dışında hiçbir alanda maske kullanımı olmayacak şeklinde açıklama olmuştu. Bunun içine uçaklar da, eğitim de, kapalı alanlar da tüm kurumlar girmiş olur.

Maskenin koruyucu olduğunu bir enfeksiyon durumunda bir başkasına bulaştırmada önleyici olduğunu biliyoruz. Bundan sonraki süreçte herhangi bir vatandaşımız üst solunum yolu enfeksiyonu hisseder durumda olursa bir başkasına bulaştırmamak için maskesini takıyor olmalı, bu bizim için bir alışkanlık olmalı. Biz maskenin koruyucu olduğunu, bulaş riskini önlediğini biliyoruz. .

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