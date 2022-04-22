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TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Koca'dan maske açıklaması

Bakan Koca'dan maske açıklaması

Bakan Koca, ertelenen Bilim Kurulu toplantısı ve maske kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

3 Saat Önce
2022-04-22 12:58:29
Bakan Koca'dan maske açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, incelemelerde bulunmak ve bir dizi program için Adıyaman'a gitti.

Adıyaman Valiliği ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, son dönemde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın neredeyse tamamının ileri yaş grubu ve ek hastalığı olan kişiler olduğunu söyledi.

YOĞUN BAKIMDA HASTA BULUNMAYAN İL SAYISI 21'E ÇIKTI

Bugün itibariyle yoğun bakımda hasta bulunmayan il sayısının 21'e çıktığını kaydeden Bakan Koca, Adıyaman'ın da bu iller arasında olduğunu belirtti.

Bakan Koca, salgının başından bu yana hastaneye yatışta ve yoğun bakıma yatıştan en düşük sayıları gördüklerini kaydeden Bakan Koca, ülkemiz genelinde görülen olumlu gidişatın Adıyaman'da da belirgin oranda görüldüğünü ifade etti.

BİLİM KURULU TOPLANTISI YÜZ YÜZE OLACAK

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının neden ertelendiğini açıkladı. Bakan Koca, bu toplantının Bilim Kurulu toplantısının en önemli toplantılarından biri olacağını anımsatarak, "Bu toplantıyı doğrusu geniş katılımlı ve yüz yüze yapmak istiyoruz. O nedenle haftaya erteledik" dedi.

OKULLARDA MASKE KULLANIMI DA DEĞERLENDİRİLECEK

Maskelere ilişkin gelen soru üzerine Bakan Koca, "Bilim Kurulu okullarda maske başta olmak üzere birçok konuyu değerlendirmiş olacak. Bu konuda önerileri daha sonra değerlendirmek üzere de kamuoyuna açıklanmış olacak" yanıtını verdi.

YOĞUN BAKIMLAR KAPANMAYA DOĞRU GİDİYOR

Bakan Koca, 21 ilimizde yoğun bakımda hastanın olmadığını, hastane yükünün çok azaldığını, 21 ildeki yoğun bakımların kapanmaya doğru gittiğini, Türkiye'de hastane yükünün en az olduğu dönemi yaşadığımızı söyledi. .

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