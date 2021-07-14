Bakan Koca’dan korkutan açıklama: Vakalar yükselişe geçti

Bakan Koca, “Son bir haftada vaka sayılarında yükselme eğilimi var” açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısının birinci dozunu Sinovac olanların ikinci dozlarını 4 hafta sonra, BioNTech olanların ise 3 hafta sonra yaptırabileceklerini bildirdi.

Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda vaka sayılarının seyri, aşı programı ve bayram tedbirlerinin görüşüldüğünü belirtti.

Hızlı yürütülen aşılama programı sayesinde bugün itibarıyla uygulanan aşı miktarının 60 milyon dozu geçtiğini hatırlatan Koca, "Başından beri bayramdan önce tüm 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın en az bir doz aşısını uygulamak istediğimizi ve bayrama böyle ulaşmayı hedef olarak belirledik. Normale dönmek için en önemli basamağın bu olduğunu belirttik." ifadelerini kullandı.

Koca, illerde hedef nüfusun aşı olma oranlarını günlük, aşı doz uygulamalarını da anlık olarak paylaştıklarına işaret ederek, "Haritada rengi maviye dönen illerimiz bizi heyecanlandırıyor ve salgından kurtuluşun umudunu ifade ediyor. Umuda giden yolda meşalelerimiz maviye dönen illerimiz." dedi.

VAKA SAYISI ARTAN İLLER

Son bir haftada vaka sayılarında yükselme eğilimi olduğuna dikkati çeken Koca, şöyle devam etti:

"Eski ve acı tecrübelerimiz bunu kontrol etmenin çok maliyetli olduğunu gösteriyor. Maalesef vaka sayısı artan illerimizle aşılanma oranı arasında benzerlik var. Birkaç istisna dışında aşı olma oranı düşük olan illerimizde vaka sayıları bir önceki haftaya oranla birkaç kat yükseliyor.

Önümüzde bir İngiltere örneği var. Salgın bitme noktasına gelmişken bir anda on binlerce vaka ile karşılaştılar. Sevindirici olan artan vaka sayıları vefat sayılarını şimdilik artırmıyor. Buna rağmen bu bize ders çıkarmamız gerektiğini gösteren önemli bir örnek."

"ELİMİZDE AŞI SİLAHININ YANINDA BİR DE TEDBİRLERE UYUM GÜCÜ VAR"

Koca, koronavirüsün tabiatı gereği mutasyona uğradığını, varyantların bulaşma hızı ya da hasta etme kabiliyetini artırabildiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artan varyantlara karşı elimizde aşı silahının yanında bir de tedbirlere uyum gücü var. Tedbirlere uyarak varyantlardan da korunabiliriz. Önümüzdeki günler özlemle beklediğimiz bayramın hemen öncesi. Bayramda bir araya gelirken kesinlikle tedbirlerden taviz vermemeliyiz. Tedbirsizlik, elimizdeki silahları etkisiz kılabilir. Tedbir güvencemizdir. Kapalı ve havalandırması sınırlı olan alanlarda kalabalıklara karışmamalı bayramı kendimize ve sevdiklerimize zarar veren hale getirmemeliyiz. Bu bayram tedbirlere uyar ve aşımızı olursak el öpüp birbirimize sarılmadan geçireceğimiz son bayram olacak. Son kez bu bayram birbirimizle temastan uzak duralım."

İKİNCİ DOZ AŞILARIN UYGULANMA ZAMANI

Bilim Kurulu tarafından aşı uygulaması konusunda bazı güncel gelişmelerin değerlendirdiğini belirten Koca, "Elde edilen yeni bilgi ve tecrübelere göre 1. doz aşısı tamamlanan vatandaşlarımız için Sinovac aşısını olanlar 2. doz aşılarını 4 hafta sonra, BioNTech aşısı olanlar ise 2. doz aşılarını ilk dozdan 3 hafta sonra olabilirler. Sistemlerimizde aşı hakkı buna uygun olacak şekilde tanımlanmıştır. Günü gelmişse randevunuzu alarak aşı olmaya gidebilirsiniz. Hedefimiz bayrama güvenle girmek için bayrama kadar 1. ve 2. doz aşılarımızı olmaktır." bilgisini paylaştı.

"TEDBİRLERE UYMAZ VE AŞIMIZI OLMAZSAK TELAFİSİ GÜÇ GÜNLERLE KARŞILAŞABİLİRİZ"

Koca, aşı programının başarısına rağmen vaka sayılarındaki artış eğiliminin, salgının henüz bitmediğinin göstergesi olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Elbette yeniden kısıtlamalara ihtiyaç olacak bir gündemde değiliz. Ancak tedbirlere uymaz ve aşımızı olmazsak telafisi güç günlerle karşılaşabiliriz. Güçlü bir normale dönüşün şartı aşı olarak toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. Bu vesileyle şimdiden Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyor, sağlık ve mutlulukla nicelerine sevdiklerinizle beraber ulaşmanızı diliyorum."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.