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TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Koca'dan 'Güldür Güldür' paylaşımı

Bakan Koca'dan 'Güldür Güldür' paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca, Güldür Güldür programında kendisiyle ilgili yapılan skeci 'Kabuğumuza çekildiğimiz günlerden güldür güldür akan günlere! Güldür Güldür Show ekibine teşekkürler' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

1 Saat Önce
2022-04-04 09:14:06
Bakan Koca'dan 'Güldür Güldür' paylaşımı

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür programında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası vatandaşlara yaptığı açıklamaları taklit edildi. Oyuncu Onur Atilla'nın Fahrettin Koca'yı canlandırdığı skeçte, "Kıymetli vatandaşlar, koronavirüsüydü, Delta varyantıydı, Omicron varyantıydı derken başlayan bu zombi salgını ve hemen sonrasında gelen Zomicron varyantı bizlere çok açık ve net olarak gösterdi ki benim bu çilem bitmeyecek. Bu gelişmeler doğrultusunda, kurul toplantısında bazı önlemleri hafifletme, bazı önlemleri kaldırma kararı aldık. Şimdi size yeni normal için aldığımız kararları açıklıyorum" ifadeleri izleyicileri kahkahaya boğdu.

Bakan Koca'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Güldür Güldür Show ekibine teşekkür etti. Bakan Koca paylaşımında, "Kabuğumuza çekildiğimiz günlerden güldür güldür akan günlere! Güldür Güldür Show ekibine teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Ekran Resmi 2022-04-04 09.14.56 .

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