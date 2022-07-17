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Bakan Koca'dan doktorlara: Bu mesleğin saygınlığını yükselteceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Hekimleri kardeşim bilerek söylüyorum. Bu mesleğin saygınlığını yükselteceğiz' dedi.

2 Saat Önce
2022-07-17 13:18:39
Bakan Koca'dan doktorlara: Bu mesleğin saygınlığını yükselteceğiz

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Doktoruma Saygı' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Tıp doktorları olarak, hastalarımızın sağlığını daima baş görevimiz bileceğimize yeminli olduğumuz gibi, birbirimizi kardeş bileceğimize de yeminliyiz. Hekimleri kardeşim bilerek söylüyorum. Bu mesleğin saygınlığını yükselteceğiz. Yılgın olmayın, yanımızda olun" ifadelerini kaydetti.

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Doktoruma Saygı' etiketiyle yaptığı paylaşımın şöyle devam etti:

"Tıp doktorları olarak, hastalarımızın sağlığını daima baş görevimiz bileceğimize yeminli olduğumuz gibi, birbirimizi kardeş bileceğimize de yeminliyiz. Hekimleri kardeşim bilerek söylüyorum. Bu mesleğin saygınlığını yükselteceğiz. Yılgın olmayın, yanımızda olun

Her şeyin başı sağlıksa, saygıda doktor sizce kaçıncı sırada?

Bir doktorun "ders çalıştığı" saatlerin toplamıyla birçok insan emekli olur.

Türkiye, bizden de bir doktor çıksın diyen ailelerin ülkesidir.

Bu doktorlar, balkonlara çıkıp alkışladığımız doktorlardır."

Başlıksız-3_38 .

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