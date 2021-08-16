Bakan Koca'dan ''4. doz'' açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısıyla ilgili alınan yeni kararlara ilişkin, 'Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur' dedi.
2021-08-16 14:02:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadale kapsamında, alınan 4. doz aşı kararına ilişkin açıklama yaptı.
Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur.
Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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