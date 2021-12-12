Bakan Koca’dan “20 bin personel alımı” açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,10 bini sürekli işçi,10 bini sağlık personeli olmak üzere 20 bin personel alımına yönelik tarihi açıkladı. Bakan Koca, KPSS puanına göre merkezi yerleştirmeyle mülakat yapılmadan alınacak personeller için kılavuzun önümüzdeki günlerde yayımlanacağını açıkladı.
2021-12-12 08:05:37
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2022 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeler kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca milletvekillerinin sorularını cevapladı.
Sağlık personeli atamalarına ilişkin olarak Koca, “40 bin yeni kadro tahsis edildi. ÖSYM'ye 20 bin sözleşmeli sağlık personeli gönderildi. Önümüzdeki günlerde kılavuz yayınlanacak. KPSS puanına, merkezi yerleştirmeyle, mülakat yapılmadan alınacak. Mart ayında da 10 bini sürekli işçi,10 bini sağlık personeli olmak üzere 20 bin personel alacağız ” ifadelerini kullandı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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