Bakan Koca’dan “20 bin personel alımı” açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,10 bini sürekli işçi,10 bini sağlık personeli olmak üzere 20 bin personel alımına yönelik tarihi açıkladı. Bakan Koca, KPSS puanına göre merkezi yerleştirmeyle mülakat yapılmadan alınacak personeller için kılavuzun önümüzdeki günlerde yayımlanacağını açıkladı.