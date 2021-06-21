Bakan Koca: Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamayla aşılama hızında en iyi performansın Türkiye'ye ait olduğunu duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45'inin aşısı yapıldı. (Kaynak: Our World in Data)"
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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