Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
2021-08-19 11:35:20
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak bilgilendirmede bulundu.
Koca, 7-13 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181.96, Ankara'da 199.55, İzmir'de 49.81 oldu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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