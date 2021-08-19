Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak bilgilendirmede bulundu.

Koca, 7-13 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181.96, Ankara'da 199.55, İzmir'de 49.81 oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.