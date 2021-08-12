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Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 olarak kaydedildi.

21 Dakika Önce
2021-08-12 16:25:11
Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz-6 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Koca'nın açıkladığı verilere göre, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182.21, Ankara'da 184.58, İzmir'de 65.85 oldu.

Son bir haftada 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı en çok artan iller, Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl olarak kayıtlara geçti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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