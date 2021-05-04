Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Sağlık Bakanı Koca, 24-30 Nisan'da 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını iller bazında paylaştı.

Koca, ''İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek.'' açıklamasını yaptı.

​İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 532.02, Ankara'da 361.52, İzmir'de 223.34 oldu.

Haftalık verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.