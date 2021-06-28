Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka haritası

Sağlık Bakanı Koca, 'Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım."

Koca'nın paylaşımına göre; koronavirüste son durum şu şekilde:

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54.30, Ankara'da 83.64, İzmir'de 27.40 oldu.

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.

Haftalık verilere göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.