DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Hindistan’da kara mantar hızla yayılıyor: Vakası sayısı 40 bini aştı
Denizli'de 5 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınının başlangıç noktasında mangal bulundu
Sadık Gültekin: Matematik yine zordu!
Gökbey Helikopteri'nin 3. prototipinin ilk uçuşu başarılı şekilde gerçekleşti
Türkiye’de koronavirüs tablosunda son durum
Gazete yasağı...
Borsa günü düşüşle tamamladı
Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka haritası
Hamas lideri Heniyye: Lübnan'ın İsrail'e karşı tutumunu biz belirlemiyoruz
Pakistan'da mahkemeden TikTok'un askıya alınması kararı
Memur temmuz zammı ne kadar? Memurlara temmuzda yüzde kaç zam yapılacak?
Pakistan'dan TikTok'un askıya alınması kararı
Libyalı taraflar seçimleri görüşmek üzere bir araya geldi
Londra'da tren istasyonunda yangın çıktı
Murat Akan: Gates ve Fauci’den sonra Daszak’a da operasyon çekildi

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka haritası

Sağlık Bakanı Koca, 'Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım' dedi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
28.06.2021 19:21:03
Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım."

Koca'nın paylaşımına göre; koronavirüste son durum şu şekilde:

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54.30, Ankara'da 83.64, İzmir'de 27.40 oldu.

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.

Haftalık verilere göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş