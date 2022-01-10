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Bakan Koca açıkladı! İşte il il haftalık vaka sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25-31 Aralık arasındaki haftalık vaka sayılarını açıkladı. İşte il il vaka sayıları...

42 Dakika Önce
2022-01-10 11:09:56
Bakan Koca açıkladı! İşte il il haftalık vaka sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Haftalık vaka sayısına göre, İstanbul 663, 69, Ankara 184,29, İzmir 323, 3 oldu.

VAKA SAYISI ARTIŞ GÖSTEREN İLLER

25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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