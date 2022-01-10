Bakan Koca açıkladı! İşte il il haftalık vaka sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25-31 Aralık arasındaki haftalık vaka sayılarını açıkladı. İşte il il vaka sayıları...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Haftalık vaka sayısına göre, İstanbul 663, 69, Ankara 184,29, İzmir 323, 3 oldu.

VAKA SAYISI ARTIŞ GÖSTEREN İLLER

25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.