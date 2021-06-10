Bakan Koca açıkladı: Gıda sektörü aşı programına dahil ediliyor

Sağlık Bakanı Koca, yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının da aşı programına dahil edileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programına iki grubun daha dahil edildiğini açıklayarak, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin." dedi.

​Koca ayrıca berber ve kuaförlerin de programa dahil edildiğini ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.