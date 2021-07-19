Bakan Koca: 20 milyon kişi ikinci doz aşısını yaptırdı

Sağlık Bakanı Koca: İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık yüzde 33’üne karşılık geliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapılan koronavirüs aşılarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre Bakan Koca paylaşımlarında şunları belirtti:

"İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık yüzde 33'üne karşılık geliyor."

"En az bir aşısını yaptıranların sayısı 39 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık yüzde 63'üne karşılık geliyor."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.