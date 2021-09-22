DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2021 borç yapılandırma bitti mi? KYK, Vergi, SGK borç yapılandırma başvuru son gün ne zaman?
Zelenskiy’nin danışmanına suikast girişimi
ABD’li ilaç firmasının rüşvet iddialarıyla ilgili bakanlık raporu ortaya çıktı
Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de hasat zamanı
Veyis Ateş'ten ''Nerede suç duyurusu?'' sorusuna tepki
Sosyetenin Kına Gecesi Organizatörü: Erol Yıldırım
Rusya'dan Erdoğan'ın ''Kırım'' açıklamasına yanıt
İngiltere Savunma Bakanlığından Afgan ifşası
Ev sahiplerinin en fazla yapacağı kira zammı yüzdesi belli oldu
Ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? YKS ek yerleştirme dersleri ne zaman başlayacak?
Selçuk Bayraktar’dan ‘uçan araba’ açıklaması
Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada ''uyuşturucu'' tespiti
İdlib'in çocuklarından 75 metrelik mesaj!
Balotelli’nin Beşiktaş maçındaki hareketi dünya basınında
YKS ek tercihlerde tercih değiştirilir mi? YKS ek yerleştirme tercih değiştirme hakkı var mı?

TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Kasapoğlu'ndan 'yurt' açıklaması: Milletimizi kandırmaya çalışıyorlar

Bakan Kasapoğlu'ndan 'yurt' açıklaması: Milletimizi kandırmaya çalışıyorlar

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilerin yurt veya ev bulamadığı yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

2 Saat Önce
2021-09-22 12:42:28
Bakan Kasapoğlu'ndan 'yurt' açıklaması: Milletimizi kandırmaya çalışıyorlar

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Fatma Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda konuştu.

TRT' Haber'in aktardığına göre Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

2002-2021 arasında 768'e yükselen yurt sayısı var. 182 binden 720 bine yükselmiş bir kapasite var.

2017-2018 döneminde başvuran öğrencilerimizin yüzde 90'ı yurtlarımıza yerleşti. 2018-2019'da yüzde 89, 2019-2020'de yüzde 88, 2020-2021'de pandemi nedeniyle öğrenci almadık. 2021-2022'de yeni bir süreç başlattık. O süreç akabinde de yerleştirmelerimiz başladı.

Verileri bilmeden farklı şekilde ortaya koyanlar, bildiği halde kötü niyetle istismar edenler, 8 milyon öğrenci üzerinden bu yurt konusunu belli bir amaçla, algıyla milletimizi kandırmaya çalışıyorlar. Çok iyi bilsinler ki her bir öğrencimiz, her bir gencimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olma bilinciyle, devletimizin, hükümetimizin güvencesi altındadır.

'BU HAFTA 35 BİN YEDEK YERLEŞTİRME YAPTIK'

Pandemi sonrası aldığımız başvurularla inanıyoruz ki geçtiğimiz yıllardaki oranlara hızlı bir şekilde geleceğiz. Her bir öğrenci başvuruyor. Başvuran öğrencilerin bir kısmı hak kazandığı halde kaydını yaptırmıyor. Bu sayı bu yıl 35 binde oldu. Yine kaydını yaptırdığı halde vazgeçip başka imkanlara giden, 1 ay sonra arkadaşlarıyla buluşup başka bir alternatif ortaya koyan… Gençlik dinamik bir kitle. O yüzden gençlerin bu alandaki tercihlerini il il, ilçe ilçe anbean takip ediyoruz. O yüzden yedek yerleştirmelerimiz var. Bu hafta 35 bin yedek yerleştirme yaptık. Yarın yine yedek yerleştirmelerimiz olacak. İnanıyoruz ki geçtiğimiz yıllardaki bu kapasiteyi inşallah en güzel şekilde yakalayacağız.

Yıllardır bu sürecin en mükemmel şekilde yönetilmesine rağmen maalesef konuyu istismar eden muhalefet anlayışı bu manada kendilerinin gerçek yüzünü ortaya koyması açısından bir kara tabloyu sergilemektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş