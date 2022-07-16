Bakan Kasapoğlu’ndan KYK borcu açıklaması: Faize karşı olan biziz bu bir faiz uygulaması değil

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ana paranın üzerine eklenen fahiş faizler nedeniyle öğrencilerin son dönemde tepkisini dile getirdiği KYK borçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

CNN Türk'te yayınlanan Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Bakan Kasapoğlu, KYK borçlarıyla ilgili olarak da konuştu.

Kasapoğlu şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız dün bununla ilgili açıklama yaptılar. Genç odaklı siyasetimiz devam edecek Biz özellikle gençlerimizin fırsat eşitliği noktasında biliyorsunuz her ilde bir il üniversite var. Bazı illerde daha fazla var. Türkiye'de burs sistemi büyükşehir belediye başkanıyken gündeme getiren Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Öğrencilerimizin beklentisi neyse onu koyduk.

Gelinen noktada Kılıçdaroğlu diyor ki faiz… Faize en karşı olan biziz bu bir faiz uygulaması değildir. Hiçbir konjonktüre öğrencimizi kurban etmeyiz. Çalışmalarımız hazır, her şey hazır. Cumhurbaşkanımız Kabine sonrası gençlerimizle ilgili açılımları açıklayacaklar." .