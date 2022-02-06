Bakan Kasapoğlu’ndan ‘Derya Büyükuncu’ açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası yüzücü Derya Büyükuncu hakkında açıklamada bulundu

Bakanı Kasapoğlu, corona virüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından “daimi hak mahrumiyeti” cezası almasına karar verilen yüzücü Derya Büyükuncu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu sosyal medya üzerinden, bakanlığa ulaşan yazıyı da paylaşarak şunları söyledi: “Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil. Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor.”

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun Gençlik ve Spor Bakanlığı'na gönderdiği yazı ise şu şekilde:

“Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu 06.02.2022 tarihli E-97009680-663.09-1834507 sayılı tedbirli başkanlık sevki ile olağanüstü toplanmıştır. İş bu toplantıda Derya Büyükuncu hakkında, Derya Büyükuncu'nun sosyal medya üzerinden sarf ettiği söylem ve yazılarının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ve eşine aleniyet oluşturacak şekilde yapmış olduğu paylaşımlarının Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu Talimatı'nın 34. maddesine aykırı olduğu, ulusal medya kanallarından öğrenildiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili hakkında adli soruşturma başlatıldığı, eylemlerinin yoğunluğu ve içeriğinin şiddet göz önünde bulundurularak Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Talimatının 34. maddesinin 2. Fıkrası uyarınca daimi hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

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