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Bakan Karaismailoğlu duyurdu! İstanbul’daki tüm yollar trafiğe açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır' dedi.

52 Dakika Önce
2022-01-25 15:49:37
Bakan Karaismailoğlu duyurdu! İstanbul’daki tüm yollar trafiğe açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da karayolları ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

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Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü olarak Türkiye genelindeki 68 bin kilometre yol ağındaki işletme devam ederken, 4 bin 700 kilometrelik İstanbul Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki yol ağında çok özverili bir çalışma yapıldığını anlattı. Bu özverili çalışmalara rağmen iklim şartlarının ve yoğun olumsuz hava koşullarının etkisiyle 11 bin personelin 3 bin 900 araç ve ekipmanla bu mücadeleyi verdiğini aktaran Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Mahmutbey Kavşağı ile Hadımköy Kavşağı arasında yolda terk edilmiş araçlar nedeniyle trafik maalesef önemli bir zaman durdu. Yine Yassıören ile Çatalca arasında da yine yolda terk edilmiş araçlar nedeniyle sıkıntılar yaşadık. Trafik kısmen de olsa şu an işliyor. Ancak Mahmutbey-Hadımköy ve Yassıören-Çatalca arasındaki terk edilmiş araçların kaldırılması süreci devam ediyor." .

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