Bakan Karaismailoğlu’dan Rize Artvin Havalimanı ile ilgili iddialara tepki

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize Artvin Havalimanı'nın yıllık 3 milyon yolcu garantili açıldığı iddiasına yanıt verdi. Karaismailoğlu, 'Rize Artvin Havalimanı'nda yolcu garantisi yoktur. Sizleri yalanlarınızla baş başa bırakıyoruz. Sizin veliniz kim' açıklamasında bulundu.