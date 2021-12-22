DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ABD: 'İsrail’le kritik bir kavşaktayız'
Dolar ve altında son durum ne? Düşüş sürüyor mu?
Memurların hepsi toplu sözleşme ikramiyesi alacak mı? Sendikaya üye olan tüm memurlara ikramiye yatacak mı?
Dolar/TL desteğinde en çok merak edilen 10 soru
2022 Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihi ne zaman? MEB öğretmen isteğe bağlı atama başvurusu son gün
İslam Memiş'ten yeni altın tahmini! Şimdi gram altın alınır mı?
Sivasspor - Rizespor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
'ESKADER 2021 Kültür-Sanat Ödülleri' sahipleri açıklandı
Bakan Gül, TBB’nin yeni başkanı Sağkan'ı kabul etti
AB’den küresel şirketlere vergi
Danıştay'dan milyonlarca memuru ilgilendiren ikramiye kararı
Tapu kadastro personel alımı ne zaman? Tapu kadastro memur alımı hangi branşlarda yapılacak?
Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret açıklandı
Tapu Müdürlüğü memur alımı 2022 | Tapu kadastro personel alımı başvuruları başladı mı?
Elon Musk'a hayranlığını dile getiren ünlü yazar Stephen King, okurlarının tepkisini çekti

TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Gül, TBB’nin yeni başkanı Sağkan'ı kabul etti

Bakan Gül, TBB’nin yeni başkanı Sağkan'ı kabul etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Erinç Sağkan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

1 Saat Önce
2021-12-22 16:02:39
Bakan Gül, TBB’nin yeni başkanı Sağkan'ı kabul etti

Bakan Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına seçilen Erinç Sağkan ile birlikte TBB Genel Sekreteri Veli Küçük, TBB Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan Erhan Toprak ve Ali Bayram'ı kabul etti.

Bakan Gül'e kabulde, Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Emre Yurtalan, Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Özar eşlik etti.

Bakan Gül, Türkiye Barolar Birliği'nin yeni yönetimine başarılar diledi. Görüşmede, Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında atılan adımlar ile savunma hakkını güçlendiren düzenlemelerin öneminin vurgulandığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca avukatlık mesleğiyle ilgili güncel sorunların ele alındığı aktarıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş