Bakan Gül’den ''Sedef Kabaş'' açıklaması: Hak ettiği karşılığı bulacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, gazeteci Sedef Kabaş'ın sözlerine işaret ederek, 'Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz ifadeler adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacak' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş saat 02.00 sıralarında Sarıyer'deki evinde gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bu sözlere dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Bakan Gül, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır" dedi. .