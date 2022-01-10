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TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Dönmez net konuştu: Mevcut saat uygulaması değiştirilmeyecek

Bakan Dönmez net konuştu: Mevcut saat uygulaması değiştirilmeyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasıyla ilgili açıklamada bulundu.

3 Saat Önce
2022-01-10 08:47:58
Bakan Dönmez net konuştu: Mevcut saat uygulaması değiştirilmeyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sabit saat uygulamasında bir değişiklik olmayacağını söyledi. Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre CHP Milletvekili Burak Erbay'ın kalıcı yaz saati uygulamasıyla ilgili soru önergesine yanıt veren Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen tasarruf yaklaşık 6.82 milyar kWh olup, bu tasarrufun parasal karşılığı tek zamanlı tarifeye göre 3.97 milyar TL, üç zamanlı tarifeye göreyse 5.94 milyar TL'dir.

Bununla birlikte, AB komisyonu tarafından üye ülkeler 28 Mart 2021'den itibaren tek saat uygulamasına geçilmesi tavsiye kararı iletilmiş olup, üye devletler bu yönde kararlarını kendileri alacaktır.

Tüm bu gelişmeler doğrultusuna mevcut saat uygulamasının değiştirilmesi yönünde bakanlığımızın bir çalışması bulunmamaktadır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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