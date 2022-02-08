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Bakan Dönmez duyurdu: Isparta'da faturaların tahsilatı ertelendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

6 Dakika Önce
2022-02-08 15:54:36
Bakan Dönmez duyurdu: Isparta'da faturaların tahsilatı ertelendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki kesintilerle ilgili son duruma dair açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "3 Şubat'tan itibaren sayaçların okunmadığını söylemiştik. Isparta'daki fatura tahsilatını da 1 ay süreyle erteliyoruz. Ayrıca her türlü mağduriyetin giderilmesi için gereken tüm önlemleri aldık" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez'in açıklamaları:

"Personel sayımız 1000'in üzerinde. 273 iş makinamız ve aracımız var. Isparta'ta 10 bin 800 kilometre toplam şebeke ağımızın büyüklüğü. Kırsalı ile il, ilçe ve belde merkezleri ile birlikte. Yılda ortalama hasar sayısı 1100. Kar yağışının olduğu 3 Şubat'ta 12 bin arıza ve hasar oluştu. Bu da neredeyse 1 yıllık olağan arızanın 10 katı demektir. 10 yıllık olağan arıza sadece bir günde oluştu. Ekiplerimiz sağ olsun büyük bir fedakarlıkla sahada bu mücadeleyi sürdürdüler.

3 Şubat'tan itibaren sayaçların okunmadığını söylemiştik. Isparta'daki fatura tahsilatını da 1 ay süreyle erteliyoruz. Ayrıca her türlü mağduriyetin giderilmesi için gereken tüm önlemleri aldık. Gerek elektrik kaynaklı gerek afet şartlarına bağlı olarak, onlar da hasar, tespit ve ziyanla ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar." .

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