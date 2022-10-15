Bakan Dönmez’den son dakika ''Bartın'' açıklaması!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'daki madendeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını ve sabah saatlerinde ekiplerin giderek 14 madenciyi o bölgeden çıkardığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Şu anda aşağıda ekiplerimiz teknik emniyet ekiplerimiz gerekli kontrolleri yapıyorlar. Belirsizliğini koruyan bir arkadaşımızı da arama çalışmaları devam ediyor. Dün akşam yaptığımız açıklamada kısmen bir galeride yangın olduğunu söylemiştim. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı ve sabah saatlerinde de ekiplerimiz giderek bu 14 kardeşimiz o bölgeden çıkardılar. Yerlerini de bildiğimizi ifade etmiştim.

Şimdi yine yangının izole edilmesi ve soğutulmasıyla ilgili çalışmalarımız da bir yandan devam ediyor. .