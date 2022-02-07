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Bakan Dönmez’den Isparta’da son durum açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta il ve ilçe merkezlerinde enerjisiz şebeke kalmadığını bildirdi.

16 Dakika Önce
2022-02-07 01:14:24
Bakan Dönmez’den Isparta’da son durum açıklaması

Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmalarını gün boyunca sahada takip etti. İl genelinde arıza yaşanan bölgelere giden Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 Şubat Perşembe günü Isparta ve çevresinde yoğun kar yağışı yaşandığını ve buna bağlı olarak şebekelerde buz yüküne dayalı ciddi hasarlar oluştuğunu belirtti.

Gerek iletken kopmaları gerek direk hasarları gerekse trafo merkezlerindeki arızalar nedeniyle elektrik sıkıntıları yaşandığını aktaran Dönmez, ilk etapta Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi'nin Isparta'daki bakım onarım ve acil müdahale ekiplerinin çalışmalara başladığını ancak olayın büyüklüğü karşısında çevre illerden takviye personel ve ekipman sağlandığını bildirdi.

"Şu anda son olayın, son arızanın bulunduğu yerdeyiz"

Sahada 600'e yakın personel, 200'e aşkın iş makinesi ile çalışmaların devam ettiğini dile getiren Dönmez, şunları söyledi:

"Sivas'tan, Yozgat'tan, Kastamonu'dan, İstanbul'dan, Bursa, İzmir, Konya, Adana, Hatay, Denizli gibi birçok ilimizden buraya olaya müdahale etmek üzere teknik personel çağrıldı. Onların 7/24 durmaksızın gece gündüz çalışarak yapmış oldukları mücadele sonunda Isparta il merkezinde ve ilçe merkezlerinde an itibarıyla enerjisiz şebekemiz kalmamıştır. Şu anda son olayın, son arızanın bulunduğu yerdeyiz.

Tüm ekiplerin fedakarca çalıştığını belirten Dönmez, çalışmaları sabırla, anlayışla, sağduyu ile karşılayan Ispartalılara da teşekkür etti.

Kırsaldaki çalışmaların devam ettiğini aktaran Dönmez, "İlk etapta 113 bin abonemiz bu bölgede enerjisiz kalmıştı, şu anda ekiplerimizi merkezdeki işlerini bitirir bitirmez kırsala, köylere doğru yönlendiriyoruz. İnşallah yarın, büyük oranda kırsaldaki arızaları da gidermiş olacağız." dedi.

Sosyal medyada ciddi bilgi kirliliği yaşandığını dile getiren Dönmez, "(Özellikle vatandaşların sayaçları okunuyor, faturalar gönderiliyor) şeklinde bilgi kirliliği var. Bunların aslı yok, kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bu zorlu süreçte bizlere duasını esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Dönmez, Isparta başta olmak üzere çevre illere de afetten dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu. AA .

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