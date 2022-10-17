Bakan Dönmez'den Amasra açıklaması: Yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bartın'da açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'da meydana gelen maden faciasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Dönmez'in açıklamasından satır başları şöyle:

Grizu patlaması olarak yapılan ilk değerlendirmenin yapılan çalışmalar sonucu halen değişmeyen bir değerlendirme olduğunu belirtmek istiyorum. Yangından söz etmiştik. Büyük ölçüde kontrol altına alındı. Sönümlenmek üzere giderek şiddetini azaltıyor. İki baraj kapısı oksijenin kesilmesi için yapıldı. Maden faaliyeti de tamamen durdurulmuştur. Hukuken müessesemiz bir olay yeri haline dönüşmüştür ve giriş çıkışlar da savcı izni ile yapılmaktadır.

Adli açıdan da olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli tüm yardım savcılarımıza sağlanacaktır. Sürece olumsuz yansıyan bazı değerlendirmeler olduğunu belirterek bir kez daha bu tip değerlendirmelerden kaçınılmasını temenni ediyorum.

Kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.