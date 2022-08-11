Bakan Dönmez: Akdeniz'de keşif bulursak müjdeyi paylaşacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğalgaz sondaj çalışmalarıyla ilgili 'keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile editörlerin sorularını yanıtlayan Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız.

Akkuyu NGS Proje takviminde bir aksamaya müsaade edemeyiz.

Karadeniz'in 2200 metre altında bir enerji üssü kuruyoruz. 120 kilometrelik derin deniz boru döşeme işlemi tamamladı. 50 kilometrelik kısım kaldı.

2023'ün mart ayı içinde inşallah Karadeniz gazını karada yakmış olacağız.

Tedarikçiler sevkiyat planına uyduğunda doğal gazda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim.

Doğal gaz ödemelerinde ruble ile ticaret konusu liderler arasında da teyit edildi. Transferlerde Türk lirasını da konuşuyoruz.

Bugün itibarıyla Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'nde doluluk oranımız yüzde 87. Hedefimiz eylülde tamamını doldurmak. Tuz gölü depolama tesisimiz tamamen dolu.

Vatandaşlarımıza destek olarak ısı yalıtımı kredisi 50 bin liraya kadar, 60 ay vade ve 0,99 faiz oranıyla sunuluyor."